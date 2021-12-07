Украинские грузовики КрАЗ вышли на рынок Европы

Первая партия состоит из полноприводных трехосных экземпляров.

Украинский производитель "АвтоКрАЗ" начал экспертизировать свои грузовики на рынок Евросоюза.

Об этом сообщает Кременчугская газета.

Отмечается, что первая партия состоит из полноприводных трехосных грузовиков. Также сообщается, что завод начал изготовление продукции, ранее ему не свойственной, например, геолокационного прицепа.

"Мы осваиваем новые рынки сбыта и новые ниши продукции, ранее нам не свойственные: от производства геолокационных прицепов для компании Ferrexpo — до новых видов кранов и пожарной техники. Кроме того, предприятие активно участвует в тендерах и закупках, проводимых по Украине для коммунального, военного секторов и коммерческих структур

Мы формируем портфель заказов на 2022 год и видим его в общей сложности в объеме в год до 1000 автомобилей разных моделей и модификаций", — отметил гендиректор "АвтоКрАЗа" Роман Черняк.

Кроме того, "АвтоКрАЗ" на сегодняшний день погасил все долги 2021 года и за январь-апрель 2020 года.

Ранее рассказывалось о том, что "АвтоКрАЗ" будет поставлять грузовики армии США.