Українські вантажівки КрАЗ вийшли на ринок Європи

Перша партія складається з повнопривідних тривісних екземплярів.

Український виробник "АвтоКрАЗ" почав експертувати свої вантажівки на ринок Євросоюзу.

Про це повідомляє Кременчуцька газета.

Зазначається, що перша партія складається з повнопривідних тривісних вантажівок Також повідомляється, що завод почав виготовлення продукції, раніше йому не властивої, наприклад, геолокаційного причепа.

"Ми освоюємо нові ринки збуту та нові ніші продукції, раніше нам не властиві: від виробництва геолокаційних причепів для компанії Ferrexpo - до нових видів кранів та пожежної техніки. Крім того, підприємство бере активну участь у тендерах та закупівлях, що проводяться по Україні для комунального, військового секторів та комерційних структур.

Ми формуємо портфель замовлень на 2022 рік і бачимо його загалом в обсязі на рік до 1000 автомобілів різних моделей та модифікацій", - зазначив гендиректор "АвтоКрАЗу" Роман Черняк.

Окрім того, "АвтоКрАЗ" на сьогодні погасив всі борги 2021 року і за січень-квітень 2020 року.

Раніше розповідалося про те, що "АвтоКрАЗ" поставлятиме вантажівки армії США.