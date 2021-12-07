Лига чемпионов: расклады перед решающим туром

Узнайте, кто уже обеспечил себе место в плей-офф турнира, а кто должен побороться за место в следующем этапе.

Во вторник и среду, 7-8 декабря, состоятся матчи шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Многие команды уже гарантировали себе участие в плей-офф турнира. Остальные же обеспечили себе путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Но есть и клубы, которые по-прежнему борются за "евровесну".

ТСН Проспорт рассказывает о турнирных расписаниях перед решающим туром европейского турнира.

7 декабря

Группа A

ПСЖ (8) – "Брюгге" (4), "РБ Лейпциг" (4) – "Манчестер Сити" (12)

"Манчестер Сити" обеспечил себе выход в 1/8 финала с первого места.

ПСЖ выйдет в 1/8 финала со второго места.

"РБ Лейпциг" займет третье место и попадет в Лигу Европы в случае победы, или если "Брюгге" потерпит поражение. Немцев устроит ничья на фоне потери очков Брюгге.

"Брюгге" займет третье место и попадет в Лигу Европы, если победит, а "РБ Лейпциг" потеряет очки. В случае ничьей бельгийцам следует надеяться на поражение немцев.

Группа B

"Порту" (5) — "Атлетико" (4), "Милан" (4) — "Ливерпуль" (15)

"Ливерпуль" выйдет в 1/8 финала с первого места.

"Порту" выйдет в 1/8 финала в случае победы или сыграет вничью, а "Милан" потеряет очки.

"Атлетико" выйдет в 1/8 финала, если победит, а "Милан" потеряет очки.

"Милан" выйдет в 1/8 финала, если победит, а другой матч завершится ничьей.

Группа C

"Аякс" (15) — "Спортинг" (9), "Боруссия" Дортмунд (6) — "Бешикташ" (0)

"Аякс" выйдет в 1/8 финала с первого места.

"Спортинг" выйдет в 1/8 финала со второго места.

"Боруссия" Д финиширует третьей и сыграет в стыковых матчах Лиги Европы.

"Бешикташ" займет четвёртое место и покидает "еврокубки".

Группа D

"Реал" (12) — "Интер" (10), "Шахтер" (1) — "Шериф" (6)

"Реал" вышел в 1/8 финала. Он займет первое место, если не проиграет "Интеру".

"Интер" вышел в 1/8 финала. Он займет первое место, если победит "Реал".

"Шериф" финиширует третьим и сыграет в стыковых матчах Лиги Европы.

Донецкий "Шахтер" остается на четвёртом месте.

8 декабря

Группа E

"Бавария" (15) — "Барселона" (7), "Бенфика" (5) — "Динамо" Киев (1)

"Бавария" выйдет в 1/8 финала с первого места.

"Барселона" выйдет в плей-офф, если обыграет "Баварию" или если "Бенфика" потеряет очки.

"Бенфика" выйдет в плей-офф, если обыграет "Динамо", а "Барселона" потеряет очки в матче с "Баварией".

"Динамо" займет четвертое место и вслед за "Шахтером" выбывает из "еврокубков".

Группа F

"Манчестер Юнайтед" (10) — "Янг Бойз" (4), "Аталанта" (6) — "Вильярреал" (7)

"Манчестер Юнайтед" выйдет в 1/8 финала с первого места.

"Вильяреал" выйдет в плей-офф, если не проиграет. В случае поражения испанцы займут третье место и попадут в Лигу Европы.

"Аталанта" выйдет в плей-офф, если победит. В случае ничьей итальянцы займут третье место и попадут в Лигу Европы.

"Янг Бойз" не может занять одно из первых двух мест. Швейцарский клуб попадет в Лигу Европы, если победит "МЮ", а "Аталанта" проиграет "Милану".

Группа G

"Вольфсбург" (5) — "Лилль" (8), "Зальцбург" (7) — "Севилья" (6)

"Лилль" выйдет в плей-офф, если не проиграет. Французы займут первое место в случае победы или в случае ничьей при условии, что "Зальцбург" не выиграет у "Севильи".

Зальцбург выйдет в плей-офф, если не проиграет. Австрийцы займут первое место в случае победы, если Лилль потеряет очки.

"Севилья" выйдет в плей-офф, если обыграет "Зальцбург". Испанцы займут первое место в случае победы, если при этом "Лилль" уступит "Вольфсбургу".

"Вольфсбург" выйдет в плей-офф, если обыграет "Лилль". Немцы займут первое место в случае победы, если параллельный матч завершится вничью.

Группа H

"Зенит" (4) — "Челси" (12), "Ювентус" (12) — "Мальме" (1)

"Челси" вышел в 1/8 финала и гарантирует себе первое место, если победит или сыграет вничью, а "Ювентус" не победит, или если "Ювентус" проиграет.

"Ювентус" вышел в 1/8 финала и гарантирует себе первое место, если победит, а "Челси" при этом потеряет очки или в случае ничьей, которая должна совпасть с поражением "Челси".

"Зенит" финиширует третьим и сыграет в стыковых матчах Лиги Европы.

"Мальме" займет четвёртое место.

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