Ліга чемпіонів: розклади перед вирішальним туром

Дізнайтесь, хто вже забезпечив собі місце у плейоф турніру, а хто повинен поборотись за місце у наступному етапі.

У вівторок та середу, 7 - 8 грудня, відбудуться матчі шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Багато команд уже гарантували собі участь у плей-офф турніру. Інші ж забезпечили собі путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи. Але є й клуби, які, як і раніше, борються за "євровесну".

ТСН Проспорт розповідає про турнірні розклади перед вирішальним туром європейського турніру.

7 грудня

Група A

ПСЖ (8) - "Брюгге" (4), "РБ Лейпциг" (4) - "Манчестер Сіті" (12)

"Манчестер Сіті" забезпечив собі вихід до 1/8 фіналу з першого місця.

ПСЖ вийде до 1/8 фіналу з другого місця.

"РБ Лейпциг" займе третє місце і потрапить до Ліги Європи у разі перемоги, або якщо "Брюгге" зазнає поразки. Німців влаштує нічия на тлі втрати очок "Брюгге".

"Брюгге" займе третє місце і потрапить до Ліги Європи, якщо переможе, а "РБ Лейпциг" втратить очки. У разі нічиєї бельгійцям треба сподіватися на поразку німців.

Група B

"Порту" (5) - "Атлетіко" (4), "Мілан" (4) - "Ліверпуль" (15)

"Ліверпуль" вийде до 1/8 фіналу з першого місця.

"Порту" вийде в 1/8 фіналу у разі перемоги або якщо зіграє внічию, а "Мілан" втратить очки.

"Атлетіко" вийде в 1/8 фіналу, якщо переможе, а "Мілан" втратить очки.

"Мілан" вийде в 1/8 фіналу, якщо переможе, а інший матч завершиться нічиєю.

Група C

"Аякс" (15) - "Спортінг" (9), "Боруссія" Дортмунд (6) - "Бешикташ" (0)

"Аякс" вийде до 1/8 фіналу з першого місця.

"Спортінг" вийде до 1/8 фіналу з другого місця.

"Боруссія" Д фінішує третьою та зіграє у стикових матчах Ліги Європи.

"Бешикташ" займе четверте місце і покидає "єврокубки".

Група D

"Реал" (12) - "Інтер" (10), "Шахтар" (1) - "Шериф" (6)

"Реал" вийшов до 1/8 фіналу. Він займе перше місце, якщо не програє "Інтеру".

"Інтер" вийшов до 1/8 фіналу. Він займе перше місце, якщо переможе "Реал".

"Шериф" фінішує третім та зіграє у стикових матчах Ліги Європи.

Донецький "Шахтар" лишається на четвертому місці.

8 грудня

Група E

"Баварія" (15) - "Барселона" (7), "Бенфіка" (5) - "Динамо" Київ (1)

"Баварія" вийде в 1/8 фіналу з першого місця.

"Барселона" вийде в плей-офф, якщо обіграє "Баварію", або якщо "Бенфіка" втратить очки.

"Бенфіка" вийде у плей-офф, якщо обіграє "Динамо", а "Барселона" втратить очки в матчі з "Баварією".

"Динамо" займе четверте місце і слідом за "Шахтарем" вибуває з "єврокубків".

Група F

"Манчестер Юнайтед" (10) - "Янг Бойз" (4), "Аталанта" (6) - "Вільярреал" (7)

"Манчестер Юнайтед" вийде до 1/8 фіналу з першого місця.

"Вільяреал" вийде у плей-офф, якщо не програє. У разі поразки іспанці займуть третє місце та потраплять до Ліги Європи.

"Аталанта" вийде у плей-офф, якщо переможе. У разі нічиєї італійці посядуть третє місце і потраплять до Ліги Європи.

"Янг Бойз" не може посісти одне з перших двох місць. Швейцарський клуб потрапить до Ліги Європи, якщо переможе "МЮ", а "Аталанта" програє "Мілану".

Група G

"Вольфсбург" (5) - "Лілль" (8), "Зальцбург" (7) - "Севілья" (6)

"Лілль" вийде у плей-офф, якщо не програє. Французи посядуть перше місце у разі перемоги, або у разі нічиєї за умови, що "Зальцбург" не виграє у "Севільї".

"Зальцбург" вийде у плей-офф, якщо не програє. Австрійці займуть перше місце у разі перемоги, якщо "Лілль" втратить очки.

"Севілья" вийде у плей-офф, якщо обіграє "Зальцбург". Іспанці займуть перше місце у разі перемоги, якщо при цьому "Лілль" поступиться "Вольфсбургу".

"Вольфсбург" вийде у плей-офф, якщо обіграє "Лілль". Німці займуть перше місце у разі перемоги, якщо паралельний матч завершиться внічию.

Група H

"Зеніт" (4) - "Челсі" (12), "Ювентус" (12) - "Мальме" (1)

"Челсі" вийшов у 1/8 фіналу і гарантує собі перше місце, якщо переможе, або зіграє внічию, а "Ювентус" не переможе, або якщо "Ювентус" програє.

"Ювентус" вийшов у 1/8 фіналу і гарантує собі перше місце, якщо переможе, а "Челсі" при цьому втратить очки, або у разі нічиєї, яка має збігтися з поразкою "Челсі".

"Зеніт" фінішує третім та зіграє у стикових матчах Ліги Європи.

"Мальме" займе четверте місце.

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