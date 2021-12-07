Ліга чемпіонів: розклади перед вирішальним туром

Дізнайтесь, хто вже забезпечив собі місце у плейоф турніру, а хто повинен поборотись за місце у наступному етапі.
У вівторок та середу, 7 - 8 грудня, відбудуться матчі шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Багато команд уже гарантували собі участь у плей-офф турніру. Інші ж забезпечили собі путівку до 1/16 фіналу Ліги Європи. Але є й клуби, які, як і раніше, борються за "євровесну".
ТСН Проспорт розповідає про турнірні розклади перед вирішальним туром європейського турніру.
7 грудня
Група A
ПСЖ (8) - "Брюгге" (4), "РБ Лейпциг" (4) - "Манчестер Сіті" (12)
- "Манчестер Сіті" забезпечив собі вихід до 1/8 фіналу з першого місця.
- ПСЖ вийде до 1/8 фіналу з другого місця.
- "РБ Лейпциг" займе третє місце і потрапить до Ліги Європи у разі перемоги, або якщо "Брюгге" зазнає поразки. Німців влаштує нічия на тлі втрати очок "Брюгге".
- "Брюгге" займе третє місце і потрапить до Ліги Європи, якщо переможе, а "РБ Лейпциг" втратить очки. У разі нічиєї бельгійцям треба сподіватися на поразку німців.
Група B
"Порту" (5) - "Атлетіко" (4), "Мілан" (4) - "Ліверпуль" (15)
- "Ліверпуль" вийде до 1/8 фіналу з першого місця.
- "Порту" вийде в 1/8 фіналу у разі перемоги або якщо зіграє внічию, а "Мілан" втратить очки.
- "Атлетіко" вийде в 1/8 фіналу, якщо переможе, а "Мілан" втратить очки.
- "Мілан" вийде в 1/8 фіналу, якщо переможе, а інший матч завершиться нічиєю.
Група C
"Аякс" (15) - "Спортінг" (9), "Боруссія" Дортмунд (6) - "Бешикташ" (0)
- "Аякс" вийде до 1/8 фіналу з першого місця.
- "Спортінг" вийде до 1/8 фіналу з другого місця.
- "Боруссія" Д фінішує третьою та зіграє у стикових матчах Ліги Європи.
- "Бешикташ" займе четверте місце і покидає "єврокубки".
Група D
"Реал" (12) - "Інтер" (10), "Шахтар" (1) - "Шериф" (6)
- "Реал" вийшов до 1/8 фіналу. Він займе перше місце, якщо не програє "Інтеру".
- "Інтер" вийшов до 1/8 фіналу. Він займе перше місце, якщо переможе "Реал".
- "Шериф" фінішує третім та зіграє у стикових матчах Ліги Європи.
- Донецький "Шахтар" лишається на четвертому місці.
8 грудня
Група E
"Баварія" (15) - "Барселона" (7), "Бенфіка" (5) - "Динамо" Київ (1)
- "Баварія" вийде в 1/8 фіналу з першого місця.
- "Барселона" вийде в плей-офф, якщо обіграє "Баварію", або якщо "Бенфіка" втратить очки.
- "Бенфіка" вийде у плей-офф, якщо обіграє "Динамо", а "Барселона" втратить очки в матчі з "Баварією".
- "Динамо" займе четверте місце і слідом за "Шахтарем" вибуває з "єврокубків".
Група F
"Манчестер Юнайтед" (10) - "Янг Бойз" (4), "Аталанта" (6) - "Вільярреал" (7)
- "Манчестер Юнайтед" вийде до 1/8 фіналу з першого місця.
- "Вільяреал" вийде у плей-офф, якщо не програє. У разі поразки іспанці займуть третє місце та потраплять до Ліги Європи.
- "Аталанта" вийде у плей-офф, якщо переможе. У разі нічиєї італійці посядуть третє місце і потраплять до Ліги Європи.
- "Янг Бойз" не може посісти одне з перших двох місць. Швейцарський клуб потрапить до Ліги Європи, якщо переможе "МЮ", а "Аталанта" програє "Мілану".
Група G
"Вольфсбург" (5) - "Лілль" (8), "Зальцбург" (7) - "Севілья" (6)
- "Лілль" вийде у плей-офф, якщо не програє. Французи посядуть перше місце у разі перемоги, або у разі нічиєї за умови, що "Зальцбург" не виграє у "Севільї".
- "Зальцбург" вийде у плей-офф, якщо не програє. Австрійці займуть перше місце у разі перемоги, якщо "Лілль" втратить очки.
- "Севілья" вийде у плей-офф, якщо обіграє "Зальцбург". Іспанці займуть перше місце у разі перемоги, якщо при цьому "Лілль" поступиться "Вольфсбургу".
- "Вольфсбург" вийде у плей-офф, якщо обіграє "Лілль". Німці займуть перше місце у разі перемоги, якщо паралельний матч завершиться внічию.
Група H
"Зеніт" (4) - "Челсі" (12), "Ювентус" (12) - "Мальме" (1)
- "Челсі" вийшов у 1/8 фіналу і гарантує собі перше місце, якщо переможе, або зіграє внічию, а "Ювентус" не переможе, або якщо "Ювентус" програє.
- "Ювентус" вийшов у 1/8 фіналу і гарантує собі перше місце, якщо переможе, а "Челсі" при цьому втратить очки, або у разі нічиєї, яка має збігтися з поразкою "Челсі".
- "Зеніт" фінішує третім та зіграє у стикових матчах Ліги Європи.
- "Мальме" займе четверте місце.
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