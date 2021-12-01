Матч "Баварія" — "Барселона" та ще три поєдинки Ліги чемпіонів пройдуть без глядачів

Матч "Баварія" — "Барселона" та ще три поєдинки Ліги чемпіонів пройдуть без глядачів

Новий штам коронавірусу вплинув на поєдинки останнього туру групового етапу європейського чемпіонату.

Матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Баварія" - "Барселона", який відбудеться 8 грудня в Мюнхені, пройде на порожніх трибунах.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Таке рішення пов'язане із збільшенням числа випадків зараження коронавірусною інфекцією у регіоні, а також появою нового штаму захворювання "Омікрон".

Зазначається, що з тієї ж причини без глядачів пройдуть інші матчі групового етапу Ліги чемпіонів, а саме "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" (7 грудня, Німеччина), "Аякс" - "Спортінг" (7 грудня, Нідерланди) та "Ред Булл Зальцбург" - "Севілья" (8 грудня, Австрія).

За підсумками п'яти турів Ліги чемпіонів "Баварія" лідирує у групі Е, набравши 15 очок. "Барселона" із сімома очками — на другій позиції.

Окрім "Баварії", місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вже забезпечили собі "Аякс", "Інтер", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Реал", "Спортінг", "Челсі" та "Ювентус".

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