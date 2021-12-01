ТАХІ838+monobank: в одному авто — “вся Україна”

Розмови з київською владою та ДАІ, перекритий Дарницький міст, танці з бубном задля хорошої погоди, стрес сенбернара, перебиті горщики з розсадою, повітряні кульки, що успішно відлетіли в небо та українська співачка, що спізнилася на зйомку.

Ні, це не новий трилер з елементами жаху, який ось-ось з'явиться в кінотеатрах, а лише один зі знімальних днів для рекламного ролика всеукраїнської компанії ТАХІ838.

Погодьтеся, коли дивишся фінальний 30-секундний ролик, не до кінця усвідомлюєш, через що довелося пройти знімальній команді та акторам заради цих декількох секунд яскравого відеоролику.

Чим на цей раз ТАХІ838 дивуватимуть замилене око глядача та як працюють українські продакшени загалом, далі в статті.

Для зйомок рекламного ролика було зібрано висококласну команду, а саме: режисер Максим Ксьонда; оператор Володимир Шкляревський, виконавчий та креативний продюсер – Віталій Денчук, художник-постановник Дар'я Гладченко, також у рекламі знялася запрошена українська співачка Uliana Royce.

У кожному сюжеті ролика знімальна група створила різні за атмосферою світи. Здається, що так філософію компанії-перевізника раніше ніхто не передавав.

Як показує практика — на висококонкурентному ринку мало відрізнятися товаром і сервісом, необхідно мати свій спеціальний голос і шукати аудиторію, котрій близькі твої цінності. З цим завданням перевізник справляється на “ура”.

Саму ідею ролика, відділ маркетингу служби поки не розголошує, залишаючи інтригу до його виходу на екрани, але СМО компанії Тамара Герасимчук, злегка привідкрила завісу та прокоментувала сюжет:

“Цього разу нам не довелося вигадувати велосипед, адже як показує практика – всі найяскравіші ідеї завжди прості та лежать на поверхні. Головні герої нашого відео – люди. Саме вони – наш вічний двигун. І хоч усі ми різні, не схожі один на одного, хтось частіше викликає таксі за допомогою мобільного додатка, а хтось по звичці дзвонить на знайомий номер. Єдине, що нас об'єднує – це любов до комфорту, доступності та якості. А все це своїм пасажирам надає наша служба. До речі, кожна історія з нашого ролика – реальна, та взята з розповідей водіїв нашої служби".

Керівництво компанії-перевізника не обмежилося зйомкою ролика. Сервіс планує порадувати своїх користувачів ще й хорошими бонусами – кешбеками.

Днями ТАХІ838 стали партнерами із monobank. На честь цього – служба дарує 20% кешбеку у monobank. Акція діятиме по всій Україні з 1 до 31 грудня.

Крім зручного замовлення авто з телефону або в мобільному додатку, сервіс пропонує ще безліч опцій. Наприклад, кожен користувач отримує бонуси після подорожі та може сплатити ними наступні подорожі. Також, користувачі можуть замовити авто для поїздки в інше місто, викликати драйвера, «прикурити» акумулятор і "відбуксувати авто" за допомогою троса.

Навесні цього року служба повідомила про зміну фірмових кольорів та елементів айдентики. З того часу, бренд компанії символізують обтікаючі форми, як символ нескінченності доріг України. Зміною іміджу перевізника займався внутрішній відділ маркетингу.

Як бачимо, цей "динозавр" не зменшує обертів і постійно тримає руку на пульсі. А у разі появи першого космічного таксі, ніхто навіть не здивується, якщо до цього прикладе руку саме служба ТАХІ838.

Що ж, друзі, з нетерпінням чекаємо на вихід вашого ролика, і не затримуйтеся з ідеєю розробки космольоту!