У Миколаївській області в будинку згоріла жінка

У Миколаївській області в будинку згоріла жінка

Тіло загиблої виявили рятувальники.

В селі Мостове Вознесенського району загинула жінка під час пожежі власному будинку.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.

На місце виїхав черговий караул 4-го державного пожежно-рятувального загону ДСНС України у Миколаївській області та відділення місцевої пожежної охорони "Мостове. В одній з кімнат виявили тіло загиблої жінки 1978 року народження.

Попередня причина пожежі — порушення правил безпеки при експлуатації печей.

Нагадаємо, у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома, коли серед ночі загорівся її балкон, а згодом і кімната. Жінку шпиталізували із опіками та отруєнням чадним газом.

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