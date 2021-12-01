В Николаевской области в доме сгорела женщина

В Николаевской области в доме сгорела женщина

Тело погибшей обнаружили спасатели.

В селе Мостовое Вознесенского района погибла женщина во время пожара в собственном доме.

Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.

На место выехал дежурный караул 4-го государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Николаевской области и отделение местной пожарной охраны "Мостовое". В одной из комнат обнаружили тело погибшей женщины 1978 года рождения.

Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, в Днепре спасли спавшую дома женщину, когда ночью загорелся ее балкон, а впоследствии и комната. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

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