В Николаевской области в доме сгорела женщина

Тело погибшей обнаружили спасатели.
В селе Мостовое Вознесенского района погибла женщина во время пожара в собственном доме.
Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.
На место выехал дежурный караул 4-го государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Николаевской области и отделение местной пожарной охраны "Мостовое". В одной из комнат обнаружили тело погибшей женщины 1978 года рождения.
Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.
Напомним, в Днепре спасли спавшую дома женщину, когда ночью загорелся ее балкон, а впоследствии и комната. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
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