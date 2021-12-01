В Киеве пассажиры трамвая "разобрались" с красным Фордом (видео)

Пассажирам пришлось отталкивать автомобиль, мешавший проезду.

В Киеве владелец легковушки разозлил пассажиров трамвая, а все из-за того, что припарковался слишком близко к трамвайному пути.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

В Киеве трамвай затормозил автомобиль "Форд", который стоял слишком близко к колее. Водитель не смог проехать дальше по маршруту. Не дождавшись владельца авто, который убрал бы с дороги свой транспорт, пассажиры высыпали из трамвая и принялись отодвигать "Форд".

"Движение на улице Василенко (недалеко от станции метро Берестейская) было приостановлено из-за максимально неудачно припаркованного красного Ford. Пассажирам пришлось самостоятельно отталкивать авто", — сообщают очевидцы.

Напомним, что в Одессе авто-леди стала героиней парковки. Женщина долго не могла выехать из своего ряда, а потом когда уезжала, то "подбила" другой автомобиль, и он покатился в парк.

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