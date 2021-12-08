Житомирську область засипало снігом: відео

Дощ і сніг обіцяють у всій країні.

Житомирську область засипало снігом: вночі за кілька годин місцями випало до 10 сантиметрів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 грудня.

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Розчищати дороги від снігу вийшла майже сотня одиниць снігоприбиральної техніки. Траси обробляють протиожеледними засобами.

Льодяний дощ і мокрий сніг синоптики сьогодні прогнозують майже по всій Україні. Попереджають про небезпеку, бо ж дороги й тротуари можуть перетворитися на суцільну ковзанку. Опадів уникне лише південно-східна частина країни.

Новини України: Житомирську область засипало снігом

Нагадаємо, в Карпатах рятувальники застерігають місцевих жителів і туристів від походів на високогір'я. Там через снігопади та хуртовини можливе сходження лавин 7 та 8 грудня у горах Івано-Франківської області. Оголосили третій рівень сніголавинної небезпеки. Сходження снігових лавин можливе у горах Прикапаття, а також у Львівській та Закарпатській областях.

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