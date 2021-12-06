Курс долара і євро на 7 грудня

Вартість долара становить 27,4 грн, а євро – 30,9 грн.
У вівторок, 7 грудня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 7 грудня:
- Долар США – 27,37 (плюс 8 коп.).
- Євро – 30,90 грн (плюс 8 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 6 грудня:
- Долар США – 27,25/27,45 грн.
- Євро – 30,70/31,00 грн.
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