Нацбанк вводить у обіг пам'ятну монету "Рік Тигра": фото

На дзеркальному тлі монети по колу зображені 12 символів східного календаря.

Національний банк України від 9 грудня вводить в обіг пам'ятну монету "Рік Тигра", яка присвячена одній із тварин дванадцятирічного східного календаря.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що це буде монета номіналом 5 гривень і вона буде випущена тиражем 20 тис. штук. На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом Україна, на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра – символ року, під стрілкою – 2022, унизу ліворуч напис півколом 5 гривень.

На матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка, квітка, ягода, листок та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року – тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки, квітки, плоди, гілки.

Національний банк України

Національний банк України

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України презентував три нові пам'ятні монети, присвячені 30-річчю Збройних Сил України.