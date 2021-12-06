Макс Чмерковський показав сімейне фото з молодшим братом та бабусею

Танцівник разом з дружиною та сином поїхали до бабусі.

Відомий танцівник, суддя проєкту "Танці з зірками" Макс Чмерковський після суперфіналу шоу одразу полетів до США.

Так, хореограф нарешті повернувся до своєї родини. Втім, виявляється, в Америці живе не лише його дружина з сином, а й бабуся та молодший брат.

Макс Чмерковський з родиною / instagram.com/maksimc

До слова, сімейство Чмерковських зібралося разом у Нью-Йорку у будинку бабусі. Сімейними фото Макс поділився на своїй сторінці в Instagram. Так, на знімках можна помітити бабусю танцівника Софію, молодшого брата Валентина, дружину Пету та сина Шая.

Макс Чмерковський з родиною / instagram.com/maksimc

"Провів час з нашою бабусею. Моє серце наповнене щастям. Якщо у вас є бабуся, то негайно йдіть і обніміть її", - закликав своїх прихильників танцівник.

Бабуся Макса Чмерковського та його син / instagram.com/maksimc

До речі, на знімках, де Макс зображений з молодшим братом, видно, що вони дуже схожі між собою. Зазначимо, Валентин, він же Вел, також танцівник.

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