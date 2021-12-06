Під час полювання в Миколаївській області застрелили ексзаступника військового комісара

Під час полювання в Миколаївській області застрелили ексзаступника військового комісара

Чоловік був там із другом, що між ними сталось, з’ясовує поліція

На Миколаївщині застрелили військового. В ексзаступника військового комісара, 44-річного Олександра Жолудя, куля влучила під час полювання, він загинув на місці.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На полювання чоловік поїхав із своїм товаришем, також військовим. Що сталося між приятелями у лісі, нині з’ясовують правоохоронці. Відомо лише, що рушниця, з якої пролунав постріл, була в руках товариша загиблого. Чоловіка затримали, але що він розповів слідчим, ті поки не розголошують.

Загиблий Олександр Жолудь 7 років був заступником військогового комісара Миколаївщини. До цього служив у 79-ій десантний бригаді. Звільнився з комісаріату за два тижні до смерті.

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