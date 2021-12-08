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Курс долара і євро на 9 грудня

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Курс долара і євро на 9 грудня

УНІАН

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,8 грн.

У четвер, 9 грудня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 9 грудня:

  • Долар США – 27,21 (мінус 12 коп.).
  • Євро – 30,76 грн (плюс 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 8 грудня:

  • Долар США – 27,20/27,40 грн.
  • Євро – 30,60/30,90 грн.

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