Курс долара і євро на 9 грудня

Вартість долара становить 27,2 грн, а євро – 30,8 грн.
У четвер, 9 грудня, долар подешевшає, а євро здорожчає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 9 грудня:
- Долар США – 27,21 (мінус 12 коп.).
- Євро – 30,76 грн (плюс 4 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 8 грудня:
- Долар США – 27,20/27,40 грн.
- Євро – 30,60/30,90 грн.
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