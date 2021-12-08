Тест "Людина під дощем" розкриє ваше справжнє Я

Тест "Людина під дощем" розкриє ваше справжнє Я

Психологи вважають, що можна оцінити різні сфери людської підсвідомості, такі як страхи, мрії та основні риси особистості в цілому. Проективні особистісні тести, зокрема, аналізують, як людина реагує на певні ситуації за допомогою малюнка.

Дізнайтеся і ви про себе з власного малюнку.

Намалюйте людину під дощем.

Тест «Людина під дощем» покаже ваш рівень терпимості, особистісної тривожності, тиску та розчарування та виявить захисні механізми.

Під час тесту вам потрібно буде намалювати людину під дощем і придумати її історію.

Тест «Людина під дощем»

Що буде проаналізовано на вашому малюнку:

Компонування

Праворуч Якщо людина на вашому аркуші розташована праворуч, це свідчить про ваше бажання професійно зростати і впевненість у тому, що станеться в майбутньому.

Ліворуч Якщо людина розташована в лівій частині аркуша, це свідчить про ваш песимістичний настрій, а також про те, що щось із минулого заважає вам бути щасливими в майбутньому.

В центрі Якщо особа посіла центральне місце, це означає, що ви досить міцно стоїте на землі.

Парасолька

Відсутність парасольки свідчить про те, що у вас немає захисних механізмів і ресурсів, щоб впоратися зі складними життєвими ситуаціями.

Велика парасолька, яка майже повністю закриває людину, означає, що ви дуже обороняєтеся, людина, яка завжди потребує захисту і віддає перевагу ізоляції.

Ручка парасольки велика Вам завжди потрібна підтримка та підготовлений план дій, навіть якщо ви знаєте, що вам це не знадобиться.

Фігура людини

Вигляд спереду - здатність протистояти складним ситуаціям

Профіль - бажання уникати неоднозначних ситуацій.

Вигляд зі спини - необхідність залишитися непоміченою

Розмір креслення

Маленький малюнок: скромність, невпевненість, відчуття неповноцінності, низька самооцінка.

Великий: потреба бути визнаним, схильний до марнославства.

З чого ви почали малювати

Найпоширеніший спосіб — почати з голови людини і закінчити краплями дощу. Однак...

Якщо ви почали з ніг, це показує, що ви схильні вибирати неправильний шлях вирішення своїх проблем.

Якщо ви почали з парасольки, це може бути ознакою надмірної оборони.

Чи рухається людина на вашому малюнку?

Якщо людина нерухомо, це свідчить про те, що ви хочете захиститися від навколишнього світу і у вас є проблеми з адаптацією.

Якщо людина йде, це означає, що ви знаєте, куди прямуєте зі своїм життям.

Оскільки кожен малюнок унікальний, а інтерпретації для кожної людини різні, тест зазвичай проводить та інтерпретує професіонал.

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