Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 9 тисяч.

В Україні станом на ранок 8 грудня зафіксовано 9 371 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 450 людей, 26 804 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 998 осіб, а 199 765 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 519 981 особа;

одужало – 3 109 423 особи;

летальних випадків – 89 436;

проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 905 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 905 431 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини. Загалом проведено 25 947 664 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: