Саші потрібні операція і хіміотерапія, щоб здолати рак кістки

Хлопчика рятують у лікарні Дніпра.

14-річний Саша бореться із онкологією, яка уразила стегнову кістку, а рідні хлопчика тим часом шукають кошти на дороге лікування.

Історія хвороби хлопчика почалася із раптового випадку, який і дав виявити страшну хворобу. «Наша історія розпочалася із серпня місяця 2021 року. Сашко впав з велосипеда та забив коліно. Ми звернулися до районної поліклініки, але лікар-травматолог був зайнятий на операції, як нам сказали. Ми прибули другого дня, але також відмовили, бо був не прийомний день. Я забрала сина і повезла до міської поліклініки, там нас прийняв травматолог. Ми зробили всі необхідні знімки і він одразу нас направив до Дніпра», - пригадує мама Сашка.

Щойно родина прибула до лікарні, хлопчика госпіталізували з найгіршими побоювання за його здоров’я. Подальші дослідження показали, що пересторога була не даремною.

«Нас госпіталізували 3 вересня 2021 року в онкогематологічне відділення, у цей день моєму синові виповнилося 14 років. Саші провели обстеження здали аналізи, знімки і зробили біопсію та гістологію. Результат очікували два тижні. Діагноз підтвердився: остеосаркома нижньої третини правої стегнової кістки. 89% пухлиноподібних клітин. Для нашої родини це велике горе», - розказує мама.

Відтоді почалося лікування, все чим лікарня не забезпечена лягло на плечі мама хлопчика, яка виховує його сама, а ще старшого брата Саші і сестер-близнючок.

«Незабаром нас відправлять до Києва на складну операцію із заміни колінного суглоба (ендопротез) та реабілітація. Сума операції складе 100 тисяч гривень, а для нас це непідйомна сума. Потім повернемося до Дніпра для продовження хіміотерапії. Без допомоги добрих людей нам не впоратися», - каже мама хлопчика.

Жінка служить у військовій частині Національної гвардії України і колеги всіма силами намагають підтримати родину фінансово, але лише їхніх зусиль замало. Допомога сторонніх людей буде дуже доречною.

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