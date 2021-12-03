Львов засыпало снегом (фото)

Синоптики прогнозируют, что в течение дня будет идти снег.

Во Львове ночью шел снег. Утром горожане наблюдали заснеженные улицы.

Как передает корреспондент ТСН.ua, снег долго не лежит на земле.

Также читайте Сильный снег: спасатели призвали туристов не идти в горы и показали видео метели в Карпатах

По данным синоптиков, 3 декабря, во Львовской области температура воздуха упадет до ноля и будет колебаться в течение суток в пределах -1°С и +2°С. Ночью и днем будет идти мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Тем временем синоптики предупреждают, что снежная буря с гололедицей и пронзительным ветром надвигается сегодня на Украину.

Уже ночью из-за снегопада обесточенными остались 90 населенных пунктов — во Львовской и Закарпатской областях.

Погода в Украине: Закарпатье ночью замело снегом, но затем начал падать дождь

Ранее сообщалось, что зима в Украине в этом году, да и в Европе в целом, будет мягкой, теплее нормы.

Погода в Украине в декабре будет удивлять теплыми днями, лишь ночью возможно снижение температурных показателей.

Читайте также: