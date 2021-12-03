Львов засыпало снегом (фото)

Синоптики прогнозируют, что в течение дня будет идти снег.
Во Львове ночью шел снег. Утром горожане наблюдали заснеженные улицы.
Как передает корреспондент ТСН.ua, снег долго не лежит на земле.
По данным синоптиков, 3 декабря, во Львовской области температура воздуха упадет до ноля и будет колебаться в течение суток в пределах -1°С и +2°С. Ночью и днем будет идти мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Тем временем синоптики предупреждают, что снежная буря с гололедицей и пронзительным ветром надвигается сегодня на Украину.
Уже ночью из-за снегопада обесточенными остались 90 населенных пунктов — во Львовской и Закарпатской областях.
Ранее сообщалось, что зима в Украине в этом году, да и в Европе в целом, будет мягкой, теплее нормы.
Погода в Украине в декабре будет удивлять теплыми днями, лишь ночью возможно снижение температурных показателей.
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