Погода в Україні на вихідних: сніг та серйозне похолодання

Погода в Україні на вихідних: сніг та серйозне похолодання

Синоптики прогнозують зниження температури.

Погода в Україні в перші вихідні зими буде холодною та вологою. Також синоптики прогнозують різке зниження температури повітря.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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В суботу вночі буде дуже холодно на заході країни. Температура опуститься до -9 -12 градусів.

На півночі та в центрі від -4 до -7 градусів.

На сході та в південних областях вночі очікується від 0 до +4 градусів.

Вдень, 4 грудня, на заході очікується від -2 до +2 градусів, у центрі та на півночі 0 +2, на сході та півдні від +2 до +5 градусів, місцями до +6 +8 градусів.

По всій Україні очікується посилення вітру.

У неділю, 5 грудня, сніг і мокрий сніг очікується тільки в західній частині країни, в інших областях буде сухо.

На заході вночі від -2 до -5 градусів, в центрі, на півночі та в східних областях від -2 до -6 градусів. Похолодає вночі й на півдні, до -3 градусів.

Вдень на заході та півночі від -1 до +2 градусів, в центрі та на сході від 0 до +2 градусів, в південній частині вдень прогріється до +3 +6 градусів.

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Нагадаємо, на західні регіони України насувається буря. У Львівській та Закарпатській області мокрий сніг призвів до знеструмленя 90 населених пунктів.