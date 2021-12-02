В Україні синоптики попередили про снігопади: де зіпсується погода

В Україні синоптики попередили про снігопади: де зіпсується погода

Місцями на дорогах можлива ожеледь.

В Україні синоптики попередили про погіршення кліматичних умов. Очікується сильний сніг та ожеледиця.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Як стало відомо, погода переважно зіпсується у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. Прогнозується налипання мокрого снігу, завірюхи, на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпеки).

Негода буде й у Карпатах — там очікується сильний сніг (другий рівень небезпеки).

“Погодні умови можуть привести до порушення (в Карпатах – місцями до припинення) руху транспорту на дорогах і вулицях”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що зима на Закарпатті розпочалася з рідкісного за 20 років снігопаду: в горах очікують -18° морозу.

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