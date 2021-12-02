Роналду викличуть на допит у справі про фінансові махінації "Ювентуса"

Португалець повинен допомогти правоохоронним органам докопатися до істини.

Прокуратура Турина планує допитати нападника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду у справі про неправдиву фінансову звітність "Ювентуса.

Раніше повідомлялося, що "Стару синьйору" можуть виключити з Серії А та позбавити чемпіонських титулів, якщо буде доведено фінансові махінації з боку клубу.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, фінансова сторона співпраці 36-річного португальця з італійським клубом є важливою частиною розслідування. Правоохоронці вивчають вивчають фінансові деталі трансферу Роналду до Турина та періоду його перебування в клубі від 2018 до 2021 року.

У телефонних розмовах керівники "Ювентуса" згадували "документ, який теоретично не повинен існувати". Туринський клуб підозрюють в тому, що він міг здійснювати додаткові перекази португальському форварду, не вносячи їх до фінансової звітності.

Увагу слідчих привернув той факт, що у телефонних розмовах регулярно згадуються щомісячні платежі Роналду під час жорсткого локдауну в Італії (березень - квітень 2020 року). У той час інші футболісти "Ювентуса" погодилися на зниження зарплати або відтермінування платежів. Аби все з'ясувати, прокурор найближчим часом збирається викликати Роналду на допит.

CR7, la scrittura privata resta un mistero. I Pm pronti a chiamare Ronaldo https://t.co/2L38BEtKZX — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 1, 2021

Через корупційний скандал у 2006 році "Ювентус" уже переводився до Серії B. Тоді туринский клуб також позбавили виграних у сезонах 2004/05 і 2005/06 "скудетто".

Від 2012-го до 2020 року "Ювентус" дев'ять разів поспіль ставав чемпіоном Італії, поки минулого сезону гегемонію туринців не перервав міланський "Інтер".

У нинішньому сезоні команда Массіміліано Аллегрі після 15 турів йде на сьомій позиції, набравши 24 бали. В наступному матчі Серії А "б'янконері" 5 грудня приймуть "Дженоа" Андрія Шевченка.

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