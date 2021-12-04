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Народні прикмети, обряди і звичаї 4 грудня

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Народні прикмети, обряди і звичаї 4 грудня

Щедрівки для дітей / pixabay.com

Введенські морози ще зими не роблять.

4 грудня віряни та церква вшановують введення у храм Пресвятої Діви Марії

4 грудня: церковне свято

Введення у храм Пресвятої Діви Марії — одне з великих християнських Богородичних свят, встановлене на честь події приведення пресвятої Богородиці своїми батьками в Єрусалимський храм для присвячення Богу.

Євангеліє нічого не згадує про подію Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято, як і свято Різдва й Успіння Божої Матері, засноване на святому переданні Церкви, але відповідно до традицій літературного жанру додані докладніші дані з біблійних книг, що мають образне значення.

Ці джерела подають, що батьки Пресвятої Богородиці св. Йоаким і Анна, бувши бездітними, дали обіцянку, що якщо в них народиться дитя, то вони віддадуть її на службу Богові у Єрусалимський храм. Господь Бог вислухав їхні молитви і дав їм доньку. Коли їй виповнилося три роки, батьки привели її до храму і віддали в руки первосвященника Захарії, батька св. Івана Предтечі.

4 грудня: народні традиції 

Вважають, що в цей день Бог відпускає праведні душі подивитися на своє тіло, а тому і свято називають "Виденням". На Закарпатті на третю Пречисту ніхто не провідує сусідів; якщо помітять, що до хати йде односелець, то намагаються примкнути двері. Особливо боялися жіночих навідин, бо "обов'язково принесуть нещастя". 

4 грудня: українські народні прикмети

  • Як горобець нап'ється на Введення в бичачім сліду води, то напасеться худоба до Юрія трави.
  • Як на Введення буде вода, то вліті буде молоко.
  • Введенські морози ще зими не роблять.

4 грудня: що заборонено робити

У цей день забороняється прати, копати, займатися роботою, пов’язаною з тертям і биттям, прибирати в будинку. Як і в інші церковні свята не можна лихословити, лаятися, обговорювати інших, а також краще не давати в борг.

4 грудня: що варто робити

Неодмінно зранку віряни відвідують церкву. 

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