День ангела 4 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 4 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії двох імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 4 грудня святкують: Марія, Олександр.

Чоловічі іменини

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Жіночі іменини

Марія

Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені — "гірка", "сумна", "відкинута". Марія — добра, ніжна, спокійна дівчинка. Вона дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. Водночас у її характері присутні твердість, гідність, здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов'язки.

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