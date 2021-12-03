Омлет на дорозі: у Дніпропетровській області сталася незвична ДТП 

На водія патрульні склали протокол.
Сотні яєць висипалися на трасу Дніпро-Павлоград: не розминулися вантажівка та перевізник яєць.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 3 грудня.
Від удару дверцята в машині, що везла яйця, розкрилися, а лотки розсипалися довкола. Минулося без постраждалих.
На водія, що віз курячі яйця, патрульні склали протокол, бо вважають саме він спричинив аварію. Розсипані лотки з проїжджої частини прибрали, але при дорозі їх лишилося чимало.
Водії, що проїжджали повз, жартували, що тепер з’явилося місце для пікніку на узбіччі.
Нагадаємо, у Харкові сталася аварія під час руху тягача із платформою, на якій транспортували старенький БТР-60.
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