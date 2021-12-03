Омлет на дороге: в Днепропетровской области произошло необычное ДТП

На водителя патрульные составили протокол.
Сотни яиц высыпались на трассу Днепро-Павлоград: не разминулись грузовик и перевозчик яиц.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 3 декабря.
От удара дверца в машине, которая везла яйца, открылась, а лотки рассыпались вокруг. Обошлось без пострадавших.
На водителя, который вез куриные яйца, патрульные составили протокол, так как считают именно он совершил аварию. Рассыпанные лотки из проезжей части убрали, но у дороги их осталось немало.
Проезжавшие мимо водители шутили, что теперь появилось место для пикника на обочине.
Напомним, в Харькове произошла авария при движении тягача с платформой, на которой транспортировали старенький БТР-60.
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