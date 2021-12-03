В Херсоне на переходе водитель снес мужчину: он умер в реанимации

Пенсионер получил серьезные травмы.
В Херсоне, на перекрестке улиц Николаевского шоссе и Нестерова, водитель легковой машины сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.
Об этом сообщили на странице полиции Херсонской области в Facebook.
67-летний херсонец был доставлен в областную больницу, где через несколько часов от полученных травм скончался в реанимационном отделении.
Правоохранители водителя автомобиля задержали. Возбуждено уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы от трех до восьми лет.
Назначили проведение необходимых экспертиз. Автомобиль изъят и будет находиться на полицейской площадке, продолжаются следственные действия.
Напомним, в Долгинцевском районе Кривого Рога водитель "Газели" сбил двух стоящих в районе разделительной полосы пешеходов. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где их переехал грузовик. Пешеходами были 33-летняя женщина и 5-летний сын. Женщина погибла на месте.
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