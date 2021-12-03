День ангела 4 декабря: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 4 декабря: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители двух имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 4 декабря отмечают: Александр, Мария.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "тот, кто защищает людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Женские именины

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая". Мария – добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень ранима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда усердно выполняет домашние обязанности.

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