День ангела 4 декабря: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители двух имен.
День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.
День ангела (именины) 4 декабря отмечают: Александр, Мария.
Мужские именины
Александр
Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "тот, кто защищает людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.
Читайте также:
- С Днем ангела Александра: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках
- Имя Александр и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами
Женские именины
Мария
Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая". Мария – добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень ранима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда усердно выполняет домашние обязанности.
Читайте также:
- Имя Мария и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами
- С Днем ангела Марии: оригинальные поздравления с именинами в стихах, открытках и картинках
- Выходные и государственные праздники в декабре: сколько будем отдыхать
- Церковные праздники в декабре 2021: православный календарь в месяц