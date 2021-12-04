Астрологічний прогноз на 4 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день сприятливий для закінчення старих, розпочатих раніше справ, підбиття підсумків та складання планів на майбутнє. Щоб перейти на новий життєвий етап, необхідно відкинути убік все, що заважає рухатися вперед – взаємини, проєкти та речі.

Символ дня: золотий лебідь.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 3.

Колір: золотий.

Камені дня: гранат, гірський кришталь, білий корал.

За яку частину тіла відповідає: гіпофіз.

Хвороби дня: недуги, що починаються цього дня, нетривалі і не вимагають особливого лікування, але це не означає, що на них не потрібно звертати уваги — які ліки приймати повинен все ж таки вирішити лікар.

Афоризм дня: зробив справу – гуляй сміливо.

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб та взаємини дня: одруження потрібно відкласти на кілька днів.

Містика дня: день сприятливий для виготовлення талісманів та оберегів.

Табу дня: гавкіт собак, почутий там, де його не повинно бути – наприклад, у метро – попереджатиме про можливу помилку.

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