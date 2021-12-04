Астрологический прогноз на 4 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристикам

Астрологический совет дня: день благоприятен для окончания старых, начатых ранее дел, подведения итогов и составления планов на будущее. Чтобы перейти на новый жизненный этап, необходимо отбросить в сторону все, что мешает двигаться вперед –отношения, проекты и вещи.

Символ дня: золотой лебедь.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для слишком активных действий.

Число дня: 3.

Цвет дня: золотой.

Камни дня: гранат, горный хрусталь, белый коралл.

За какую часть тела отвечает: гипофиз.

Болезни дня: недуги, начинающиеся в этот день, непродолжительны и не требуют особого лечения, но это не значит, что на них не нужно обращать внимания – какие лекарства принимать, должен все же решить врач.

Афоризм дня: сделал дело – гуляй смело.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: вступление в брак нужно отложить на несколько дней.

Мистика дня: день благоприятен для изготовления талисманов и оберегов.

Табу дня: лай собак, услышанный там, где его не должно быть – например, в метро – будет предупреждать о возможной ошибке.

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