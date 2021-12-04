4 декабря: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

4 декабря отмечается День заказов подарков и написание писем Деду Морозу, православная церковь отмечает большой двунадесятый праздник — Введение в храм Пресвятой Богородицы, а именины празднуют Мария и Александр.
Какой сегодня день
В субботу, 4 декабря, в мире отмечают День заказов подарков и написание писем Деду Морозу и Международный день банков.
В Мексике в этот день отмечают День ремесленников, в Королевстве Тонга – День Конституции, в Индии – День военно-морского флота.
Памятные даты 4 декабря
- 1674 — французские иезуиты основали город Чикаго (теперь США).
- 1735 – здание на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне стало официальной резиденцией британского премьер-министра и до сих пор дает этот статус.
- 1808 — Наполеон упразднил Инквизицию в Испании.
- 1918 – президент США Вудро Вильсон отплыл в Европу для участия в Версальской мирной конференции. Это первый случай, когда высшее должностное лицо Штатов выехало за пределы страны.
- 1939 — Президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между БССР и БССР, по которому Украина потеряла Берестейщину.
- 1987 — Совет Министров СССР принял постановление "Об ограничении прописки крымских татар в ряде населенных пунктов Крымской области и Краснодарского края".
- 1991 – независимость Украины признала Литва и Латвия.
- 1992 — IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превратил НРУ в политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Чорновила.
- 1996 — с мыса Канаверал запущена автоматическая космическая станция Mars Pathfinder, которая 4 июня 1997 года доставила на поверхность Марса специальное самоходное устройство для сбора образцов марсианского грунта.
Церковный праздник сегодня 4 декабря
4 декабря православная церковь празднует большой двунадесятый праздник — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Отцы Девы Марии святой Иоаким и святая Анна дали обет посвятить свою дочь богу и в трехлетнем возрасте привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девчонками, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, а все свободное время проводила в молитвах.
По преданию, Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и подавали ей еду. В храме Мария жила до пятнадцати лет, а по прошествии этого возраста ей мужем был избран благочестивый вдовец Иосиф.
Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке. В народе название было сокращено до первого слова – "введение", — ассоциируя его не столько с Богородицей, сколько с понятием начала – в этом случае начала настоящей зимы. "Введение пришло – зиму привело", — говорили люди.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день лучше не заключать церковный брак
- 4 декабря запрещалось шить, убирать и стирать
- Нельзя обижаться, злиться, осуждать кого-то
- Запрещается готовить скоромные блюда – из мяса, молочных продуктов и яиц, поскольку до 6 января продолжается Рождественский пост
- Лучше в этот день не давать взаймы
Приметы на 4 декабря
Верили, что в этот день по улицам проезжает сама Зима — в белоснежной шубе, на тройке коней. Своим дыханием она морозит воздух, рисует снежные узоры на окнах. Наши предки в этот день следили за облаками: если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. "Сильная зима – готовь закрома", — так говорили по этому поводу. Если погода казалась пасмурной и теплой, на плодородный год можно было не надеяться.
С этого дня начинались зимние торги — Введенские ярмарки. Главным товаром традиционно были сани. Также на Введение производились пробные выезды на зимнем транспорте. Начинали гуляния обычно молодожены, которых садились в расписные сани. Правил лошадьми молодой человек, подпоясанный ярким поясом; молодая жена тоже наряжалась в лучшую одежду.
- Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он наоборот задержится до весны.
- Если снег после Введения не растаял – жди хорошего урожая хлеба.
- Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
- Мороз 4 декабря – лето в следующем году будет очень жарким, а в ближайшие праздники будет стужа.
Именины 4 декабря
День ангела (именины) сегодня, 4 декабря, отмечают: Мария, Александр.
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