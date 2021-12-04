Три знака Зодиака, которым не стоит обращать внимания на детали

День благоприятен для занятий благотворительностью. Его энергетика подталкивает людей к тому, чтобы делать добрые дела, причем считая их не повинностью, а потребностью. В это время также не стоит обращать внимания на неприятные детали, которые никакой угрозы нести не будут, но при этом могут всерьез и надолго испортить настроение.

Сегодня, 4 декабря, не обращать внимания на зловредные детали рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них это станет бессмысленной тратой витальной энергии.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, несмотря на присущую им самоуверенность, часто страдают от приступов ревности. Вот и сегодня они, обратив внимание на, как им покажется, подозрительные детали, заподозрят любимого человека в неверности, из-за чего начнут отчаянно переживать. К счастью, они очень быстро смогут убедиться в том, что их подозрения не имеют под собой оснований, а значит, и страдать по этому поводу смысла нет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – особенно те из них, кто успешен в профессиональном плане – могут столкнуться с завистью со стороны коллег, что уязвит их. Однако, по здравому размышлению, представители знака поймут, что угодить всем невозможно, а значит, не стоит и пытаться сохранить хорошие отношения с теми, кто не может дотянуться до их уровня. Надо, как и впредь, упорно работать, не обращая внимания на недоброжелателей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, которые славятся широтой своей души, неприятно будет узнать, что люди, которым они доверяли, считая их близкими, негативно отзываются о них. Обида – а за ней и желание устроить грандиозный скандал, высказав непорядочному человеку все, что представители знака о них думают – станет первой реакцией на подобного рода вероломство. Но, успокоившись, они довольно быстро поймут, что инцидент не стоит такой бурной реакции.

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