4 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

4 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

4 грудня відзначається День замовлень подарунків та написання листів Діду Морозу, православна церква святкує велике двонадесяте свято — Введення до храму Пресвятої Богородиці, а іменини святкують Марія та Олександр.

Який сьогодні день

У суботу, 4 грудня, в світі відзначають День замовлень подарунків та написання листів Діду Морозу та Міжнародний день банків.

4 грудня відзначають Міжнародний день банків. / Associated Press

У Мексиці цього дня відзначають День ремісників, у Королівстві Тонга - День Конституції, в Індії - День військово-морського флоту.

Пам'ятні дати 4 грудня

1674 — французькі єзуїти заснували місто Чикаго (тепер США).

1735 — будівля на Даунінг Стріт, 10 у Лондоні стала офіційною резиденцією британського прем'єр-міністра і досі ає цей статус .

1808 — Наполеон скасував Інквізицію в Іспанії.

1918 — президент США Вудро Вільсон відплив до Європи для участі у Версальській мирній конференції. Це перший випадок, коли найвища посадова особа Штатів виїхала за межі країни.

1939 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про розмежування областей між УРСР і БРСР, за яким Україна втратила Берестейщину.

1987 — Рада Міністрів СРСР ухвалила постанову "Про обмеження прописки кримських татар у ряді населених пунктів Кримської області та Краснодарського краю".

1991 — незалежність України визнала Литва і Латвія.

1992 — IV Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України перетворив НРУ на політичну партію, а її головою обрав В'ячеслава Чорновола.

1996 — з мису Канаверал запущено автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доправила на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту.

Церковне свято сьогодні 4 грудня

4 грудня православна церква святкує велике двонадесяте свято — Введення до храму Пресвятої Богородиці. Батьки Діви Марії святий Йоаким і свята Анна дали обітницю присвятити свою дочку богу і в трирічному віці привели її до Єрусалимського храму. Там вона виховувалась разом з іншими благочестивими дівчатами, вивчала Святе Письмо, займалася рукоділлям, а весь вільний час проводила в молитвах.

За переказами, Марії явились ангели, які розмовляли з нею та подавали їй їжу. У храмі Марія жила до п'ятнадцяти років, а по закінченні цього віку їй за чоловіка був обраний благочестивий вдівець Йосип.

Свято Введення встановилося ще на зорі християнства. У православ'ї він набув широкого поширення в 9 столітті. У народі назва була скорочена до першого слова - "введення", - асоціюючи його не стільки з Богородицею, скільки з поняттям початку - у цьому випадку початку справжньої зими. "Введення прийшло - зиму привело", - говорили люди.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

Цього дня краще не укладати церковний шлюб

4 грудня заборонялося шити, прибирати і прати

Не можна ображатися, злитися, засуджувати когось

Забороняється готувати скоромні страви – з м’яса, молочних продуктів і яєць, оскільки до 6 січня триває Різдвяний пост

Краще цього дня не давати в борг

Прикмети на 4 грудня

Вірили, що цього дня вулицями проїжджає сама Зима — у білосніжній шубі, на трійці коней. Своїм диханням вона морозить повітря, малює снігові візерунки на вікнах. Наші пращури помітили, якщо цього дня погода була хороша, то й осінь буде хороша. "Сильна зима - готуй засіки", - так говорили з цього приводу. Якщо ж погода видавалася похмурою та теплою, на родючий рік можна було не сподіватися.

Від цього дня розпочиналися зимові торги — Введенські ярмарки. Головним товаром традиційно були сані. Також на Введення робили пробні виїзди на зимовому транспорті. Починали гуляння зазвичай молодята, яких сідали в розписні сани. Правив кіньми молодий чоловік, підперезаний яскравим поясом; молода дружина теж вбиралася у найкращий одяг.

4 грудня якщо день морозний, зима буде сніжна і холодна / Pexels

Якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення він, навпаки, затримається до весни.

Якщо сніг після Введення не розтанув – чекай доброго врожаю хліба.

Морозний день віщує холодну й сніжну зиму.

Мороз 4 грудня – літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча.

Іменини 4 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 4 грудня, святкують: Марія, Олександр.

Читайте також: