Народные приметы, обряды и обычаи 4 декабря

Введенские морозы еще не делают зимы.

4 декабря верующие и церковь чтят введение в храм Пресвятой Девы Марии.

4 декабря: церковный праздник

Введение во храм Пресвятой Девы Марии — один из великих христианских Богородичных праздников, установленный в честь события приведения Пресвятой Богородицы своими родителями в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

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Евангелие ничего не упоминает о событии Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это праздник, как и праздник Рождества и Успения Божией Матери, основанный на святом предании Церкви, но согласно традициям литературного жанра добавлены более подробные данные из библейских книг, имеющих образное значение.

Эти источники представляют, что отцы Пресвятой Богородицы св. Иоаким и Анна, будучи бездетными, дали обещание, что если у них родится дитя, то они отдадут его на службу Богу в храм Иерусалимский. Господь Бог выслушал их молитвы и дал им дочь. Когда ей исполнилось три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца св. Ивана Предтечи.

4 декабря: народные традиции

Полагают, что в этот день Бог отпускает праведные души посмотреть на свое тело, а потому и свято называют "Видением". На Закарпатье на третью Пречистую никто не навещает соседей; если заметят, что в дом идет односельчанин, то пытаются примкнуть дверь. Особенно боялись женского посещения, потому что "обязательно принесут несчастье".

4 декабря: украинские народные приметы

Как воробей напьется на введение в бычьем следе воды, то напасется скот к Юрию травы.

Когда на Введение будет вода, то влете будет молоко.

Введенские морозы еще не делают зимы.

4 декабря: что запрещено делать

В этот день запрещается стирать, копать, заниматься работой, связанной с трением и избиением, убирать в доме. Как и в другие церковные праздники нельзя злословить, ругаться, обсуждать других, а также лучше не давать взаймы.

4 декабря: что следует делать

Обязательно утром верующие посещают церковь.

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