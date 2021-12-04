Молодик 4 грудня: що можна і що категорично заборонено робити

Молодиком називають початок місячного місяця.
Вранці 4 грудня 2021 відбудеться молодик у вогненному зодіакальному сузір'ї Стрільця. Особливість грудневого молодика в тому, що воно збігається із сонячним затемненням. Воно закриє так званий коридор затемнень, який відкрився 19 листопада 2021 місячним затемненням.
Езотерики вважають, що затемнення, повня і молодик завжди є особливими періодами в житті людей. Нагадаємо, що молодиком називають початок місячного місяця. Це нова фаза, в яку вступає супутник Землі.
Молодик у Стрільці: езотерика
Фахівці вважають, що період такого молодика повний одкровень. З випадкової розмови або перегляду фільму ви можете зрозуміти, що робити у вашій ситуації, як правильно вчинити. Також у цей момент приходить натхнення, осяяння, що допоможе правильно спланувати весь місячний цикл. Корисно читати, дізнаватися про нове, спілкуватися з новими людьми.
Також Місяць у знаку зодіаку Стрілець змушує нас мислити абстрактно, і навіть якщо ви намагаєтеся обміркувати щось важливе, ви не зможете побачити єдину чітку картину. Але водночас треба прагнути стабільності, спокою, робити все за правилами.
Молодик 4 грудня: що потрібно робити
- Промовляйте свої бажання.
- Свічки запалюйте.
- Начиніть щось нове, вийдіть із зони комфорту.
- Складіть список бажаного.
Молодик 4 грудня: що категорично заборонено
- відкласти важкий фізичний труд,
- довго сидіти за кермом,
- пити більше допустимої дози алкоголю,
- затівати ділові зустрічі і ставити підпис на контрактах.
Статистика говорить, що саме на цей період прийде більшість інсультів і інфарктів. Тим, у кого проблеми з серцем і судинами, потрібно виявляти обережність, і вчасно пити ліки.
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