Сонячне затемнення 4 грудня: ритуали та обряди

Під час сонячного затемнення активуйте ваше внутрішнє Сонце.

Вранці 4 грудня відбудеться сонячне затемнення. Езотерики вважають, що енергія затемнення дають людині можливість виправити у житті те, що її не влаштовує.

Через це ми зібрали для вас ритуали та обряди на сонячне затемнення, які ви можете провести починаючи за три дні до затемнення, у день найастрономічнішого явища та протягом трьох днів після.

Сонячне затемнення 4 грудня: активізація внутрішнього Сонця

Для початку заберіться в квартирі або будинку, запаліть свічки та увімкніть приємну легку музику або ту, яка вам подобається. Далі активуйте внутрішнє Сонце. Для цього під час сонячного затемнення медитуйте на сонячну енергію, яка посилює наше внутрішнє Сонце, розташоване в районі сонячного сплетення.

Відчуйте, як у ньому зростає енергія. З'єднайте внутрішнє та зовнішнє світила, станьте на пару секунд Сонцем, випромінюйте своє внутрішнє світло. Утримуйте цей стан, а після затемнення даруйте світові свою унікальність, розкривайте свої таланти та потенціали.

Сонячне затемнення 4 грудня: обряд для виконання бажань

Спочатку потрібно визначитися зі своїм бажанням. Далі необхідно залишитися наодинці. Під час цього обряду-ритуалу, влаштуйтеся зручно, заплющити очі і уявіть, будинок з кількома дверима, вони представляють різні сфери життя. Виберіть ту, яка найбільше хвилює, — ці двері і відчиняйте.

Також читайте Сонячне затемнення 4 грудня: що можна і категорично заборонено робити

Розгляньте кімнату всередині, оцініть, як у ній, ви можете забратися в кімнаті, розкласти або розставте предмети так, як вважаєте за потрібне, можете додати інші елементи декору. Коли завершите наводити лад і все буде виглядати вам ідеально, покиньте кімнату. Після медитації ви повинні відчувати рівновагу та умиротворення.

Сонячне затемнення 4 грудня: медитація для позбавлення від страхів

Для початку прийміть контрастний душ, при цьому чоловікам треба почати та закінчити гарячою водою, а жінкам – холодною. Далі треба лягти головою на схід і розслабитися. Заплющте очі і уявіть, як страхи, комплекси та інший негатив, якого ви хочете позбутися, виходять з вас. Представляєте їх по черзі у вигляді образів, символів і надсилайте цьому образу енергію своєї любові та подяки за їхні уроки у вашому житті. Спробуйте уявити, як вони видозмінюються, стають світлими та чистими. А потім обов'язково заповніть, де були ці відчуття, своєю любов'ю та бажаннями на майбутні.

Читайте також про гороскоп для всіх знаків зодіаку під час сонячного затемнення.

Читайте також:

Як сонячне затемнення вплине на нас наступного тижня – Астрологічний прогноз