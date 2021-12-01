Зеленський анонсував розширення програми доплат до пенсій у 2022 році

Зеленський анонсував розширення програми доплат до пенсій у 2022 році

Вона поширюватиметься на пенсіонерів, які досягли 70 років.

Президент України Володимир Зеленський заявив про розширення програми доплат до пенсій.

Про це він сказав 1 грудня у щорічному посланні до парламенту.

"Один з наших основних пріоритетів - це турбота про людей поважного віку. Зокрема, ви вже втілили програму доплат до пенсій для людей, які досягли 80 років та 75+. У наступному році ми розширюємо цю програму для людей, які досягли 70 років. Ми чітко виконуємо зобов'язання щодо щорічної індексації пенсій. Від березня проіндексована пенсія 7,9 млн пенсіонерів", - наголосив глава держави.

Зеленський також зазначив, що вперше за роки незалежності в Україні була погоджена накопичувальна пенсійна система та висловив сподівання, що найближчим часом Рада розгляне відповідний проєкт закону.

"Вперше за багато років суттєво збільшені пенсії для ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Вперше за роки незалежності ми погодили параметри надійної обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, яка дозволить заощаджувати кошти на гідну старість. Найближчим часом парламент, впевнений у цьому, розгляне вже готовий відповідний законопроєкт", - додав президент.

Нагадаємо, що від 1 грудня зростання прожиткового мінімуму для населення України спричинить за собою і підвищення пенсій. Мінімальна пенсія зросте до 1 934 грн. Разом зі всім надбавками пенсіонери віком понад 65 років отримуватимуть мінімальні виплати в розмірі 2600 гривень. Для учасників бойових дій пенсія складе 4061 грн. Максимальний розмір пенсії збільшиться на 800 грн і становитиме 19 340 грн.

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