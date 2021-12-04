День ангела 5 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 5 грудня святкують: Борис, Василь, Володимир, Герасим, Дмитро, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Павло, Петро, Тадей, Федір, Яків.

Чоловічі іменини

Борис

На жаль, точна етимологія імені Борис невідома. Якщо вважати, що це коротка форма імені Борислав, то воно має значення "той, що здобув славу в боротьбі" або "славний борець". Борис – сміливий, наполегливий і активний чоловік. На роботі обов'язково будуть затребувані сильні риси його характеру. Він має чудову інтуїцію і вміє працювати в команді. Про родину Борис довго навіть не замислюється. Якщо ж Борис рано одружився, то дружині доведеться терпіти всі його пригоди.

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Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів слів старонімецької мови. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають через дрібниці. Сумлінний, але не любить поспіху. По-справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Герасим

У перекладі з давньогрецького "Герасимос" – "шановний". Чоловік із цим ім'ям має дуже чутливу натуру. Добрий і чуйний, він допомагає всім, хто до нього звертається, але нерідко сам стає жертвою своєї доброти. Доля не робить Герасимові подарунків. Усе, що в нього є, добуто завзятою працею, але він не загострює особливої уваги на тім, як важко йому дається шматок хліба.

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Максим

Походження цього імені має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Історики стверджують, що ім'я Максим означає "великий". Максим — це впевнений чоловік, він прагне досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту. Він комунікабельний і вміє подати себе. В роботі Максим не рветься до особливих висот, але і за маленьку зарплату працювати не буде. Часто його робота пов'язана з його успіхами в точних науках.

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Марк

Існує декілька теорій походження імені Марк. Якщо вважати, що воно походить від латинського слова Marcus, то в перекладі означає "молоток". Молоток символізує силу і стійкість. До того ж, молот у Римі один з видів зброї, який використовуваних в гладіаторських боях. Друга теорія — це походження імені Марк від імені римського бога війни Марса. Значення імені Марк в цьому разі не має точного простого перекладу, а являє собою перенесення епітетів Марса на Марка. Це сила, мужність і войовничість в одній особі. Марку властиві такі риси характеру як егоїзм і самолюбство. Водночас його мужність, сильна воля і прагматизм знаходять корисні життєві застосування.

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Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Тадей

Ім'я Тадей, від єврейського — "похвала". Якщо людину звуть Тадей, то яскраво вираженими рисами її характеру будуть працьовитість і наполегливість. Його практично неможливо застати в неробстві, тому що він завжди чимось зайнятий: щось робить, винаходить, ремонтує. Чоловік із таким ім'ям цікавиться не тільки інформацією, пов'язаною з його професією або захопленнями. Він цікавиться політикою, любить про неї поговорити, висловити своє ставлення до подій.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Яків

Яків – це ім'я єврейського походження. У перекладі з івриту ім'я Яків означає "той, хто стежить". У Якова виділяються такі характерні риси, як практичність і твердий вольовий характер. Він досить приземлена людина, яка несхильна літати в хмарах. Він консервативний в багатьох питаннях. Яків любить стабільність, водночас він комунікабельний і веселий чоловік, який вміє радіти життю. Яків прагне до матеріального добробуту, але не робитиме ганебні вчинки заради успіху.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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