В Одессе и области выпал первый снег

В Одессе и области выпал первый снег

В Одессе пошел первый снег и застал всех врасплох.

Сегодня, 4 декабря, в разных районах Одессы и области пошел первый снег.

Видео начали появляться в местных Телеграмм-каналах.

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Горожане пишут, что снег быстро тает на земле. Погода ухудшилась и на дорогах образовался гололед.

По данным синоптиков, сегодня в городе и области в течение дня пройдет дождь. Кое-где падает мокрый снег.

Ранее стало известно, что погода в Украине испортится. Ожидаются морозы, сильный ветер и снег.

Во Львовской и Закарпатской области мокрый снег привел к обесточению 90 населенных пунктов.

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