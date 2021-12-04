В Одессе и области выпал первый снег

В Одессе пошел первый снег и застал всех врасплох.
Сегодня, 4 декабря, в разных районах Одессы и области пошел первый снег.
Видео начали появляться в местных Телеграмм-каналах.
Горожане пишут, что снег быстро тает на земле. Погода ухудшилась и на дорогах образовался гололед.
По данным синоптиков, сегодня в городе и области в течение дня пройдет дождь. Кое-где падает мокрый снег.
Ранее стало известно, что погода в Украине испортится. Ожидаются морозы, сильный ветер и снег.
Во Львовской и Закарпатской области мокрый снег привел к обесточению 90 населенных пунктов.
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