Прогноз погоди на 7 грудня: в Україні будуть дощі та сніг, місцями - ожеледиця

Синоптики прогнозують хмарність.
У віторок, 7 грудня, в Україні дощитиме, місцями - сніг та туман
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
Синоптики прогнозують хмарність. На заході та північночі дощ та мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця. На решті території дощитиме. Вранці - туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
В Україні температура повітря вдень становитиме 7-12 градусів тепла. На заході та півночі температура становитиме від +3 градусів до -2 градусів. В центрі країни близько +10 градусів. У південних регіонах температура підійметься до +13 градусів тепла. У східних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +7-12 градусів.
У Києві 7 грудня буде хмарно. В столиці вдень буде дощ та мокрий сніг. Швидкість південно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 1-3 градуси тепла.
Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.
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