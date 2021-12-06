Искусственная елка: как выбрать новогоднее дерево и сколько оно стоит

Искусственная елка: как выбрать новогоднее дерево и сколько оно стоит

Цены на праздничные деревья стартуют от тысячи гривен.

Торговые центры уже украсили и наполнили праздничными игрушками: лихорадка перед Новым годом официально начата. Это значит, что возвращается традиционный декабрьский спор: настоящая елка или искусственная.

Как выбрать безопасное и качественное искусственное дерево, а также сколько оно стоит – рассказали в Сніданку з 1+1.

Пахучая и настоящая или вечнозеленая, многолетняя, но искусственная: главный батл предновогодней суеты. Судя по очередям в магазине, куда пришел "Сніданок", с каждым годом все более убедительное преимущество получает пластиковая красавица. Отсутствие хвойного запаха поклонников экологических елок не расстраивает. Более того – они уже давно придумали, как эту проблему решить: купить несколько веточек и поставить в вазу.

Стартуют цены на елку среднего размера от тысячи гривен. Так называемый мидл-сегмент: три-четыре тысячи гривен. Есть деревья и за пять-шесть тысяч. Если разбить эту сумму на годы, сколько служит елка, получится не дороже натуральной.

Почему украинцы выбирают искусственные елки и могут ли они навредить здоровью

Впрочем, не все с вечнозелеными деревьями так просто, говорят специалисты. "От искусственной елки есть риски, которые можно отравиться. Например, если некачественный пластик был использован во время производства. Взрослые, а особенно дети, могут вдохновляться этими испарениями", — пояснила заместитель председателя Общественного контроля защиты прав потребителей Ольга Котехова.

Именно поэтому, как ни странно, но искусственную елку перед покупкой нужно не только рассмотреть, но и понюхать, чтобы почувствовать запах. "Он не должен быть резким, едким. Также нужно обращать внимание, чтобы огнеопасными были елки", — добавила она.

Специалисты советуют покупать новогодние деревья только в официальных магазинах. Там всегда должны быть документы на эти изделия, подтверждающие проверку.

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