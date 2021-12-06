Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя двигателями и активное шасси

Все, кто захочет себе топовую версию Cybertruck, смогут доплатить за нее.

Глава Tesla Илон Маск открыл “занавес” тайны связанный с Cybertruck. По его словам, в компании решили изменить моторную линейку еще не выпущенной модели.

Топовая версия Cybertruck получит четыре двигателя и именно эта конфигурация первой пойдет на конвейер. А вот базовую версию с одним двигателем, вероятно, вообще не будут выпускать. Поэтому Tesla Cybertruck можно будет заказать с двумя, тремя и четырьмя двигателями. Об этом сообщил в своем Twitter Илон Маск.

Но это не все новости. Также Илон Маск анонсировал несколько интересных "фишек", о которых умалчивали раньше. Вот, например, Cybertruck должен получить шасси с управляемыми как передними, так и задними шасси. Таким образом, автомобиль сможет разворачиваться на месте подобно танку, также он получит функцию параллельной езды в стиле краба, похожая система уже реализована на электропикапе Hummer.

Но если вы уже сделали предварительный заказ на обычную версию, не нужно расстраиваться. Маск пообещал, что каждый из клиентов сможет доплатить, чтобы получить топовую версию электропикапа Cybertruck. Также, по последним данным, производство автомобиля стартует к концу 2022 года, а уже массовая сборка начнется не раньше 2023-го.

Напомним, что, несмотря на пандемию, Илон Маск пытается сделать доставку электрокаров Tesla дешевле.