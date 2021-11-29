Илон Маск пытается сделать доставку электрокаров Tesla дешевле

Глава компании напомнил своим сотрудникам, чем именно нужно заняться в конце года.

Недавно сотрудники компании Tesla, отвечающие за логистику, получили электронное письмо от генерального директора Tesla Илон Маск. В нем он призвал сотрудников искать способы снизить стоимость доставки электромобилей клиентам, а не торопиться с исполнением заказов в последнюю минуту.

В конце каждого квартала Tesla обычно наращивает поставки автомобилей клиентам, но в этом году из-за проблемы с полупроводниками и ограничениями связанными с пандемией сроки поставки были перенесены. Об этом сообщает на своем сайте телеканал CNBC.

Из-за того, что некоторые страны закрыли свои порты, компании пришлось искать другие пути доставки. Именно это и вызвало удорожание логистики, а платить приходится конечному покупателю.

Конечно, эта проблема затрагивает не только американского автопроизводителя, большинство компаний не успевает поставить своим клиентам заказ и теперь на рынке новых авто создался настоящий дефицит. Купить новый автомобиль, да еще такой как вы хотели – большая удача.

Несмотря на то, что автомобили поступают с задержками, а доставка стала дороже, спрос на них не снизился, а только увеличился. К примеру, в 2020 году, компания Tesla продала 500 тысяч техники, а в 2021 году уже за 3 квартала им удалось продать 627 тысяч автомобилей.

С начала 2021 года компания не ставила перед собой никаких целей по поставке электромобилей. Но из динамики понятно, что продажи растут и остается только вопрос доставки автомобилей клиентов. Илон Маск уверен, что при оптимизации логистики и снижении цены на доставку, спрос на электромобили от Tesla значительно возрастет.

Напомним, что недавно Илон Маск распродал акции Tesla почти на 10 миллиардов долларов.