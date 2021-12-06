В Луцке из окна выбросилась мама девочки, умершей от отравления каштанами

В Луцке из окна выбросилась мама девочки, умершей от отравления каштанами

В октябре из-за несвоевременного обращения к медикам от отравления умерла ее 8-летняя дочь. Женщина накормила ребенка жареными каштанами.

В Луцке покончила жизнь самоубийством мама 8-летней девочки, умершей от отравления каштанами.

Об этом сообщает ВолыньPost. Информацию изданию подтвердили в полиции.

6 декабря в 5:22 правоохранители получили сообщение, что из окна многоэтажного дома выбросилась 52-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Тело было отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Выясняются все обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, что в Луцке умерла 8-летняя девочка, заболевшая после того, как наелась каштанов, купленных в магазине. В больницу ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Несколько дней мама лечила дочь своими силами и не стоила медиков. За это ей грозило до пяти лет тюрьмы.

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