В Днепре девочка после смерти дедушки решила покончить с собой

То, что с ребенком что-то не так, увидели родители и вызвали скорую.
В Днепре 12-летняя девочка наглоталась таблеток после смерти дедушки. Ребенок находится в больнице.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Днепр сейчас".
Инцидент произошел вчера, 11 ноября, в Днепре. В областную клиническую больницу доставили 12-летнюю девочку с признаками медикаментозного отравления.
У девочки незадолго до события умер дедушка. Она решила покончить с собой, наглотавшись таблеток.
Близкие девочки заметили, что ей плохо и вызвали скорую. Сейчас девочка находится под наблюдением медиков.
Напомним, что в Закарпатье суд оштрафовал мать пятерых детей за то, что ее несовершеннолетняя дочь наглоталась таблеток. Женщина должна уплатить 850 грн штрафа.
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