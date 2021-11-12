У Дніпрі дівчинка після смерті дідуся вирішила накласти на себе руки

У Дніпрі дівчинка після смерті дідуся вирішила накласти на себе руки

Те, що з дитиною щось не так, побачили батьки і викликали швидку.

У Дніпрі 12-річна дівчинка наковталася пігулок після смерті дідуся. Дитина перебуває у лікарні.

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Про це повідомляють у телеграм-каналі "Днепр сейчас".

Інцидент стався учора, 11 листопада у Дніпрі. До обласної клінічної лікарні доправили 12-річну дівчинку з ознаками медикаментозного отруєння.

У дівчинки незадовго до події помер дідусь. Вона вирішила накласти на себе руки, наковтавшись пігулок.

Близькі дівчинки помітили, що їй зле і викликали швидку. Зараз дівчинка перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, що на Закарпатті суд оштрафував матір п'ятьох дітей за те, що її неповнолітня дочка наковталась таблеток. Жінка повинна сплатити 850 грн штрафу.

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