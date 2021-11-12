Творці "Гри в кальмара" показали, як знімалися небезпечні сцени в серіалі

Netflix оприлюднив відео зі знімального майданчика без спецефектів.

Нашумілий південнокорейський серіал "Гра в кальмара" став справжнім світовим хітом і встановив всі можливі рекорди.

Враховуючи таку шалену увагу до багатосерійної стрічки, американський стрімінговий сервіс Netflix, на якому виходив серіал, потішив його фанів. На сторінці сервісу у Twitter з'явилося відео з бекстейджу знімань серіалу.

У ролику показано, як знімалися найнебезпечніші сцени "Гри в кальмара". Тут фани побачать, як саме актори під час п'ятої гри бігали мостом зі скла, одна частина якого могла втримати людину, інша – під вагою гравця тріскалася, і людина падала з великої висоти на підлогу.

See what Squid Game looked like before special effects pic.twitter.com/H4OPCa475I — Netflix (@netflix) November 10, 2021

Тут ви побачите і усілякі декорації і спецефекти, які зробили серіал таким видовищним.

Зазначимо, що днями режисер "Гри в кальмара" Хван Дон Хьок анонсував вихід другого сезону серіалу. В інтерв’ю AP Entertainment він заявив, що шанувальники стрічки "не залишили йому вибору".

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