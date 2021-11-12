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Создатели "Игры в кальмара" показали, как снимались опасные сцены в сериале

Создатели "Игры в кальмара" показали, как снимались опасные сцены в сериале

Создатели "Игры в кальмара" показали, как снимались опасные сцены в сериале

Игра в кальмара / кадри з серіалу

Netflix обнародовал видео со съемочной площадки без спецэффектов.

Нашумевший южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал настоящим мировым хитом и установил все возможные рекорды.

Учитывая такое безумное внимание к многосерийной ленте, американский стриминговый сервис Netflix, на котором выходил сериал, порадовал его фанатов. На странице сервиса в Twitter появилось видео с бэкстейджа съемок сериала.

В ролике показано, как снимались самые опасные сцены "Игры в кальмара". Здесь фаны увидят, как именно актеры во время пятой игры бегали по мосту из стекла, одна часть которого могла удержать человека, другая – под тяжестью игрока трескалась, и человек падал с большой высоты на пол.

Здесь вы увидите и всяческие декорации и спецэффекты, сделавшие сериал таким зрелищным.

Отметим, что на днях режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек анонсировал выход второго сезона сериала. В интервью AP Entertainment он заявил, что поклонники фильма "не оставили ему выбора".

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