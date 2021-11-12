"Дія" отримала ще одне важливе оновлення: що змінилося

Оновлення буде більш зручним для користувачів.
У "Дії" прибрали функцію "Видалити сертифікат".
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Telegram.
Раніше, відкриваючи COVID- cертифікат, вгорі була опція "видалити". Через це, за словами Федорова, один з користувачів випадково видалив документ у невідповідний момент.
"Ми ідентифікували цю проблему раніше, опираючись на користувальницький досвід. І взагалі прибрали функцію "Видалити сертифікат", - повідомив очільник Мінцифри.
Наразі нова версія перебуває на схваленнях в маркетах. Після затвердження Google/Apple буде доступна всім.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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