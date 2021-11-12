"Дія" отримала ще одне важливе оновлення: що змінилося

"Дія" отримала ще одне важливе оновлення: що змінилося

Оновлення буде більш зручним для користувачів.

У "Дії" прибрали функцію "Видалити сертифікат".

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Telegram.

Раніше, відкриваючи COVID- cертифікат, вгорі була опція "видалити". Через це, за словами Федорова, один з користувачів випадково видалив документ у невідповідний момент.

"Ми ідентифікували цю проблему раніше, опираючись на користувальницький досвід. І взагалі прибрали функцію "Видалити сертифікат", - повідомив очільник Мінцифри.

Наразі нова версія перебуває на схваленнях в маркетах. Після затвердження Google/Apple буде доступна всім.

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