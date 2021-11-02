У "Дії" з'явилися дитячі СOVID-сертифікати – детальна інструкція

У "Дії" уже згенеровано 5 млн "ковід"-сертифікатів.

У застосунку "Дія" запустили дитячий COVID-сертифікат. Відтепер дітям віком від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати сертифікат у застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За словами міністра, для отримання дитячого COVID-сертифіката одному з батьків потрібно зайти в "Дію" і додати свідоцтво про народження дитини. Однак для вдалої авторизації на смартфоні повинна бути встановлена остання версія "Дії": версія 3.0.18 для iOS, 3.0.14 — Android.

Детальна інструкція:

1️. Авторизуйтесь у "Дії".

2️. Додайте в "Дію" свідоцтво про народження дитини.

3️. У меню "Послуги" виберіть "COVID-сертифікати".

4️. Сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із документами батьків.

У міністерстві наголошують, діти від 14 років можуть самостійно авторизуватися в застосунку за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті. Як згенерувати сертифікат уже без допомоги батьків - за цим посиланням.

У відомстві додають, уже згенеровано 5 млн сертифікатів у "Дії". Тільки за останні 5 днів — більше мільйона документів.

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